© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra una scaglia di tartufo e l'altra, Medhi Benatia lancia da Dubai una frecciatina all'indirizzo di Massimiliano Allegri. In vacanca, come molti colleghi, negli Emirati, il difensore della Juventus ha infatti pubblicato su Instagram una story (in calce il video) in cui un cameriere gli chiede di dedicargli un gol. Pronta la risposta del marocchino: "Magari, per segnare devo giocare". Difficile, anche considerata la divulgazione pubblica, non pensare a un messaggio nei confronti del proprio allenatore e della società.