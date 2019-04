Juve fuori dalla Champions, Del Piero: "Poche armi questa sera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero ha analizzato l'eliminazione della Juventus in Champions League per mano dell'Ajax ai microfoni di Sky Sport: "Il modo con cui l'Ajax ha tenuto il campo e ha mosso la palla ha fatto stancare i giocatori della Juve. Rispetto andata c'è stata una differenza: Douglas Costa ha dato degli strattoni che ti danno coraggio e ti fanno sentire pericoloso. Emre Can lo ha fatto ma nella metà campo della Juve non in avanti. La sensazione è che ci siano state poche armi per la Juve stasera".