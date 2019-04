Juve fuori dalla Champions, Pirlo: "Ajax salito in cattedra nella ripresa"

Clamorosa eliminazione della Juventus. I bianconeri perdono in casa contro l'Ajax per 2-1. A Sky Sport, a fine gara, interviene Andrea Pirlo. Queste le sue parole: "La Juventus ha fatto bene la prima mezz'ora, dopo il gol del pareggio si è un po' disunita e non è riuscita a rendersi pericolosa. Pjanic e Bernardeschi stanchi, l'Ajax è salito in cattedra e ha conquistato la qualificazione con merito".