© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo tornerà in campo per la sfida contro l'Ajax. Nel clan del portoghese - fa sapere La Gazzetta dello Sport - nessuno nutre dubbi sul suo impiego i lancieri, ma lo staff medico è cauto perché non si vogliono correre rischi: oggi sarà una giornata decisiva per capire se la speranza può trasformarsi in certezza. Cristiano si sente bene e ha ancora una piccolissima speranza di essere convocato già per il Milan, ma questo è più difficile.