Juve, goditi Sekulov: il gioiellino ancora minorenne che ha "salvato" l'U19

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciotto anni li compirà tra otto giorni. Intanto, prima di prendere la patente, Nikola Sekulov si concentra sul campo e sulla sua Juventus Under 19. Quella che con una prodezza realizzata da subentrato nella gara pareggiata contro il Cagliari ha salvato, nei minuti di recupero, da una sconfitta che ormai sembrava scritta. E' il primo gol per il talento italiano di origine macedone. Una firma con un destro elegante ma allo stesso potente: bellissimo. Un gol che ovviamente ha attirato gli occhi di chi monitora giornalmente le prestazioni del giocatore. Sekulov è inoltre nel giro della Nazionale ed è stato convocato per l'impegno dell'Italia Under 18 contro la Francia, in amichevole il 12 febbraio, dal commissario tecnico Bernardo Corradi. Al primo anno con il "Gruppo Primavera" (è un 2002), l'adattamento è stato ottimo, con un bel gol anche in Youth League contro il Bayer Leverkusen prima di un infortunio che lo ha costretto ai margini per un paio di mesi. Qualità tecniche sommate a forza fisica, Sekulov è un centrocampista moderno, in grado di spaziare in più ruoli con una facilità di adattamento rara per un ragazzo della sua età. E se per la patente c'è ancora da attendere, intanto c'è la Juventus, da prendere e conquistarsi settimana dopo settimana. A suon di giocate e, perché no, di gol...