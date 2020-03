Juve, Higuain in Argentina. Parla l'esperto: "Quarantena al rientro? In teoria sì, ma tutto cambia"

Il viaggio di Gonzalo Higuain verso l’Argentina è stato uno dei temi di discussione sui social per tutta la giornata di ieri. Da un punto di vista etico - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ognuno ha la sua opinione: è una scelta comprensibile nel nome della famiglia o una mancanza di rispetto verso l’Italia? Da un punto di vista sanitario, invece, è possibile provare a chiarire qualche aspetto con Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Torino.

Chi rientra in Italia, nel suo caso a Torino, da Argentina, Lussemburgo o Germania dovrà restare 15 giorni in isolamento?

"In realtà non sappiamo che situazione ci sarà quando loro torneranno. E sinceramente, nel quadro delle problematiche italiane, non è certo uno dei temi più importanti".

Però il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, scrive che chi rientra in Italia deve essere sottoposto “alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni”.

"Certamente. Io però credo che ragionevolmente il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica), in accordo con il medico di riferimento e la persona interessata, possa stabilire che dopo alcuni giorni di isolamento si faccia un nuovo tampone. E, in caso di esito negativo, il giocatore possa tornare ad allenarsi. Ma attenzione, magari a quel tempo le norme saranno cambiate ulteriormente".