Juve, i convocati di Sarri: c'è Danilo. Out De Sciglio, Douglas e Ramsey

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sorriso a metà per Sarri dopo le notizie che provengono dall'infermeria della Juventus. Il tecnico bianconero infatti, in vista della sfida contro il Bologna, da una parte recupera Danilo out dalla sfida di Firenze, dall'altra il mancato recupero di De Sciglio e soprattutto di Ramsey e Douglas Costa, col brasiliano che in settimana sembrava aver recuperato dall'infortunio. Ecco la lista completa dei convocati juventini:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi