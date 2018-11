Juve, i convocati per il Valencia: ancora out Berna, Khedira ed Emre Can

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 20 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la sfida di Champions League contro il Valencia. Ancora out Federico Bernardeschi, Sami Khedira ed Emre Can.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Bentancur.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Kean.