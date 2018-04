Juve, il 17enne Fagioli: "Del Piero idolo, oggi mi piace Dybala"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolò Fagioli, trequartista diciassettenne di proprietà della Juventus, ha rilasciato un'intervista attraverso le colonne di Tuttosport. "Idolo? Era Del Piero, oggi Dybala. Sono sempre stato juventino, come mio padre e mio nonno paterno. Quello materno è toscano e tifa per la Fiorentina. Il momento più emozionante? Il primo allenamento a Vinovo, non lo dimenticherò mai. L'Under 17 azzurra? Siamo arrivati alla fase finale dell'Europeo, vincere sarà dura ma ce la giochiamo. La Francia è la rivale più forte", ha detto.