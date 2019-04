Juve, il calo del Napoli decisivo nella festa Scudetto anticipata

© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe arrivare, già oggi, il giorno dell'ottavo Scudetto della Juventus. In abbondante anticipo rispetto alla fine del campionato, la squadra di Allegri può laurearsi già nella giornata di oggi Campione d'Italia, basta un punto contro la SPAL per alzare l'ottavo trofeo nazionale consecutivo. L'edizione di oggi del Corriere della Sera spiega come il calo vertiginoso del Napoli abbia, ovviamente, inciso sulla corsa alla vittoria della Juve: "Lo scudetto è ormai un gioco da ragazzi o da vecchie glorie come Barzagli, che a sorpresa potrebbe giocare con la SPAL di Petagna. Ma tagliare il traguardo adesso non sarebbe né un fastidio né tantomeno un problema per la Juve: il piano-Allegri era quello di arrivare alle sfide chiave di Champions con un vantaggio di 10-12 punti, ma il calo verticale del Napoli ha anticipato i tempi".