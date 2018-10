Juve, il capo ultras a Report: "Mi sono comprato due case e un panificio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande attesa per la puntata di Report in cui il programma di Rai3 approfondirà i rapporti tra la Juventus e la tifoseria organizzata, in programma il 22 ottobre. Arrivano però anticipazioni, come le parole di Andrea Puntorno, leader del gruppo Ultras "Bravi Ragazzi". Ecco quanto riportato da tuttojuve.com: “Gli incassi? Dipende, 30-40-35mila euro. Il business c’è, non è che non c’è. Io mi sono comprato due case, un panificio, anche mia moglie stava bene, ma io non lo nego perché non è un reato che ho fatto. Il nome ‘Bravi Ragazzi’? Eravamo in tre, l’abbiamo preso dalla storia del film, ci è piaciuto e adesso ci sono 600-700 persone a cui forniamo i biglietti. Io personalmente non facevo bagarinaggio, ma c’erano persone che lavoravano per me. Da dove arrivano i biglietti? Lo sapete da dove arrivano, arrivano dalla Juventus, è sempre stato così”.