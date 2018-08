Juve, il fisico bestiale di CR7. 5 sedute personalizzate a settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al lavoro anche nel giorno di riposo, Cristiano Ronaldo continua a far notizia. E a non fermarsi in palestra. Un fisico bestiale, racconta Tuttosport: col 7% di grasso corporeo, -3,11% rispetto alla media dei calciatori di prima fascia. 50% di massa muscolare, 4% in più rispetto agli stessi. 5 allenamenti personalizzati a settimana, 300 addominali al giorno per 5 giorni alla settimana e 6 pasti al giorno ricchi di proteine e senza alcolici.