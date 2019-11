© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro della Juve è solido. Ne scrive Tuttosport, citando esperti di Banca IMI, che hanno valutato il club bianconero sul piano finanziario. In particolare, il pareggio di bilancio è atteso per la stagione 2021-2022, con i prossimi due bilanci che dovrebbero chiudersi quindi ancora in rosso, ma senza preoccupazioni particolari. Il fatturato è previsto attorno ai 624 milioni nel 2022, al netto delle eventuali plusvalenze sul mercato: cifre sempre più vicine a quelle dei top club europei.