Juve, il giorno del ricordo. Tante iniziative per i 33 anni dall'Heysel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giorno di ricordo, per la Juventus e non solo. Ricorrono oggi i 33 anni dalla tragedia dell'Heysel, e attraverso il proprio sito ufficiale il club bianconero ha dato atto di tutte le manifestazioni svolte in giornata in Torino per onorare la memoria dei 39 cittadini italiani vittime dello stadio di Bruxelles.

"Dall’intitolazione di una piazzetta, alla recita di un poema, passando per la scritta “+39 Rispetto” sulla facciata della Mole: tantissime le manifestazioni in città per celebrare la memoria delle 39 vittime dell’Heysel. La scritta “+39 Rispetto” proiettata sulla Mole Antonelliana ha concluso la lunga e intensa giornata dedicata al ricordo della tragedia dell’Heysel, avvenuta 33 anni fa, il 29 maggio 1985.

Una giornata che si è aperta questa mattina nel quartiere Borgo Dora con l’intitolazione alle Vittime dell’Heysel della piazzetta sita tra Lungo Dora Agrigento e Strada del Fortino, cui ha partecipato, in rappresentanza della Juventus, Gianluca Pessotto.

Le commemorazioni sono proseguite in serata nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, dove è stato recitato il monologo di Gianluca Favetto, tratto dal libro “Il giorno perduto”, per ricordare i trentanove tifosi che persero la vita nella stadio di Bruxelles.

Quindi, ecco la scritta "+39 Rispetto", voluta dell'associazione Quelli di... via Filadelfia, proiettata sulla Mole, monumento simbolo di Torino.

Le manifestazioni in ricordo di quella tragica sera erano già iniziate nelle scorse settimane. Il 13 maggio infatti, a Moncalieri, era stato intitolato l’impianto sportivo comunale, oggi denominato "Vignotto", a Domenico Russo, una delle vittime, mentre, il 25 maggio, Gianluca Pessotto aveva partecipato a un'altra cerimonia tenutasi nei giardini del Santuario “Madonna delle Grazie”, a Cherasco.

Il prossimo momento dedicato alla memoria delle vittime si terrà il 9 giugno a Bruxelles, dove il presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti e Gianluca Pessotto depositeranno un simbolico mazzo di fiori da parte della Juventus di fronte alla lapide che ricorda i caduti dell'Heysel.

Tanti momenti per tenere vivo e forte il ricordo di quei 39 tifosi scomparsi tragicamente in quel maledetto 29 maggio di 33 anni fa. 39 angeli che saranno sempre con noi".