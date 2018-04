Juve, il programma di domani: conferenza alle 19. Alle 13 c'è Zidane

© foto di Marco Spadavecchia

Dopo la rifinitura di domattina a Vinovo, che prenderà il via alle 11:45, la Juventus volerà nel primo pomeriggio per Madrid. Alle 19 conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un giocatore. Programma mattutino per il Real Madrid, invece: alle 11 l'allenamento, alle 13 Zinedine Zidane e un calciatore prenderanno la parola a Valdebebas.