Juve, il report della seduta: ancora differenziato per Cristiano Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus si avvicina all'ultimo test prima dell'inizio del campionato che la vedrà impegnata domani allo stadio Nereo Rocco contro la Triestina. Oggi - riporta il sito ufficiale del club - i bianconeri hanno affrontato un'unica seduta, trovandosi al JTC nel pomeriggio per dedicarsi a una serie di esercizi di tecnica, prima di affrontare la partitella e concludere con la parte tattica. Ancora lavoro differenziato per Cristiano Ronaldo, per il lieve affaticamento all’adduttore sinistro accusato mercoledì mattina. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al mattino e al termine dell'allenamento partirà per Trieste, dove, alle 20:30, affronterà i friulani