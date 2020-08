Juve, il video di presentazione della terza maglia arancione: CR7 e Dybala tra i testimonial

Dopo le prime immagini rilasciate la scorsa settimana per conto di Adidas, lo sponsor tecnico della Juventus - il club bianconero tramite i propri canali social ha reso disponibili tutte le info per l'acquisto della nuova terza maglia arancione per la prossima stagione. Testionial d'eccezione, nel video di seguito, come Dybala, De Ligt, CR7, e Douglas Costa.