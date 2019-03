La Juve è in ansia per le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo, uscito alla mezz'ora della gara tra Portogallo e Serbia. In attesa di diagnosi ufficiali, dalla Spagna arrivano le considerazioni di Marca, che evidenzia come dalla stagione 2015/2016 il fenomeno lusitano non andava incontro a un problema muscolare che lo costringesse a fermarsi.