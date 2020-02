vedi letture

Juve in crisi? Ravanelli: "Non credo a una situazione senza vie d'uscita"

"Non credo a una situazione senza vie d'uscita, anzi sono convinto che la squadra si risolleverà. Anche se devo ammettere che non mi sarei aspettato questo passaggio a vuoto, forse perché la Juventus non ci aveva più abituato a viverne". A parlare, nell'intervista a Tuttosport, è l'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli. "Come si esce da una situazione difficile? Trovando gli stimoli giusti. E lo testimonia il fatto che la Juventus in stagione abbia offerto le prestazioni migliori nelle gare più importanti: penso al Napoli all'andata, all'Inter a San Siro o al girone in Champions".