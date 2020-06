Juve in finale di Coppa Italia, Del Piero su CR7: "La sua prestazione non è stata sufficiente"

Tra i tanti commenti arrivati nel post gara di Juventus-Milan (che ha decretato il passaggio dei bianconeri in finale di Coppa Italia), c'è anche quello illustre di Alex Del Piero, il quale a Sky Sport si è soffermato in particolare sulla prestazione di Cristiano Ronaldo: "A mio avviso, vista la sua esperienza, non è certo un errore dal dischetto che può dargli noia. Però indubbiamente quando si sbaglia una rigore è una situazione che ti può dare fastidio. Devo dire che poi per il resto della partita si è mosso bene, ha avuto alcuni momenti con qualche errore semplice, qualche disimpegno o passaggio in cui non si è capito con i compagni. Questo però fa parte delle cose che poi verranno sistemate, fra due o tre settimane non accadrà più. Dal punto di vista fisico, invece, a mio avviso ci sono giocatori che stanno meglio di lui, sia nella Juve che nel Milan, ma è comprensibile in questo momento storico. Un voto? Non darei 5 perché ha sbagliato un rigore, ma la sua secondo me non è una prestazione sufficiente".