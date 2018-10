Juve, infortunio per Dybala con il Brasile: problema al ginocchio destro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un grande classico del calcio mondiale e un piccolo derby tutto bianconero: Argentina-Brasile è stata anche la sfida tra Alex Sandro e Dybala, con l'albiceleste in campo 57 minuti e il verdeoro in panchina tutta la gara. Senza Messi, non convocato in questa finestra di amichevoli, l'Argentina vince in extremis grazie alla zuccata di Miranda: il centrale dell'Inter mette dentro di testa su angolo di Neymar. Ma la notizia che scuote il mondo Juve è da ricondurre all'uscita del numero 10 bianconero, costretto ad abbandonare il campo nella ripresa.

DYBALA OUT - Lo juventino ha lasciato il posto a Martinez e si è accomodato in panchina, dove è stato immortalato con la borsa del ghiaccio sulla gamba destra. Dovrebbe trattarsi di un problema al ginocchio, nonostante sia opportuno attendere accertamenti in grado di dare un'analisi certa del problema fisico rimediato dalla Joya. L'attaccante bianconero, prima di uscire, ha sfiorato il gol su punizione con una traiettoria uscita di poco. Il problema al ginocchio destro, probabilmente, metterà Dybala fuori dalla lista per il match di sabato a Torino tra Juventus e Genoa, per cui Allegri potrà contare su Ronaldo e Mandzukic. E sul ritrovato Douglas Costa, verso la sfida di Champions in programma martedì 23 sul campo del Manchester United.