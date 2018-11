Juve-Inter, accordo sul prezzo del settore ospiti per i derby d'Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus e Inter applicheranno ai rispettivi tifosi avversari lo stesso prezzo per il settore ospiti sia nella gara di andata all'Allianz Stadium che in quella di ritorno a San Siro. Di fatto, lo rende noto attraverso il proprio sito ufficiale, nella sezione dedicata alla vendita dei biglietti per il prossimo derby d'Italia, il club bianconero: "Juventus comunica che il prezzo del settore ospiti applicato per la gara del prossimo 7 dicembre, secondo un criterio di reciprocità stabilito ad inizio stagione tra i Club, verrà garantito dall’FC Internazionale alla tifoseria juventina nel terzo anello blu per la gara di ritorno Inter - Juventus presso lo stadio Giuseppe Meazza, valevole per la 34 giornata di campionato serie a 2018 – 2019".