Juve-Inter rinviata, oggi seduta alla Continassa e domani giorno libero per i bianconeri

Non è stata, quella di oggi, la vigilia di Juve-Inter, posticipata al prossimo 13 maggio. La Juventus però ha continuato a lavorare, in vista dei prossimi importanti impegni che la attendono. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio alla Continassa: nel menù di oggi, lavoro fisico per tutti, partitella e poi esercitazioni divisi per reparti. Domani la squadra avrà un giorno di riposo: si torna in campo nel pomeriggio di lunedì. Lo riporta il sito ufficiale dei bianconeri.