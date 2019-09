Juve, italiani e sudamericani: tanti rientri, rosa completa solo venerdì

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus comincia a fare il conto dei giocatori di rientro dalla Nazionale e secondo quanto riportato da Tuttosport già oggi Bonucci, Pjanic e Bernardeschi saranno a disposizione di Sarri. Szczesny, De Ligt ed Emre Can hanno giocato ieri e torneranno a pieno servizio da domani, mentre Demiral, Matuidi e Cristiano Ronaldo scenderanno in campo stasera e rientreranno a Torino domani per allenarsi al 100% da giovedì. Infine i sudamericani: Dybala, Bentancur, Alex Sandro e Cuadrado giocheranno nella notte e torneranno a casa tra giovedì e venerdì, ovvero alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.