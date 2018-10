Juve, Khedira sulla via del recupero: in campo tra Cagliari e Man United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tedeschi della Juventus sono fermi ai box, non a disposizione di Massimiliano Allegri. Emre Can è in Germania a causa di un nodulo alla tiroide, mentre Sami Khedira ha un problema al flessore. L'ex Real Madrid è out da inizio ottobre e dovrebbe rientrare - riferisce il Corriere di Torino - entro dieci giorni. L'obiettivo del tecnico bianconero è quello di recuperarlo per il match di sabato prossimo con il Cagliari o, al massimo, quattro giorni dopo contro il Manchester United in Champions League.