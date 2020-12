Juve ko, Bergonzi su La Penna: "Ingiustificabile il mancato rigore su Bernardeschi"

Mauro Bergonzi, ex fischietto in Serie A, ha parlato a TuttoJuve dell'arbitraggio di La Penna nella gara persa dai bianconeri in casa contro la Fiorentina per 3-0: "Una serata storta può capitare a tutti, è un arbitro giovane che fin qui stava facendo un ottimo campionato. L'errore più grave, per la cronologia e la storia della partita, è stata la seconda ammonizione non comminata a Borja Valero ad inizio ripresa che avrebbe ristabilito la parità numerica. Poi il fallo di Dragowski su Bernardeschi: quando il portiere fa la papera e l'attaccante è in anticipo sul pallone, è quasi matematico che il primo commetta fallo sul secondo. Non fischiarlo non è giustificabile. Fermare La Penna dopo questi errori? Come già accaduto con tutti gli arbitri che hanno commesso degli errori, credo gli verrà dato un po' di riposo e non sarebbe utopistico vederlo prima in Serie B e poi al Var prima di ritornare in A".