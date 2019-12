© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa dell'ufficialità dell'acquisto da parte della Juventus di Dejan Kulusevski, TuttoJuve.com ha intervistato il primo allenatore dell'attuale attaccante del Parma Andreas Engelmark ai tempi della comune avventura al Brommapojkarna: "È normale che inizino ad arrivare i grandi club a cercarti quando un giocatore si esprime al livello di Dejan. Era solo questione di tempo. E' un giocatore molto versatile, può giocare sì come trequartista ma anche come ala fluidificante e mezz'ala se ottiene dal mister il permesso di potersi esprimere nelle sovrapposizioni offensive. E gioca bene anche da numero 9. Ma credo che il meglio lo esprima tra le linee, dove grazie al suo dribbling può creare azioni combinate molto pericolose. È anche forte nella prima pressione quando difende. A chi somiglia? Credo che Dejan possieda una mix di diversi giocatori: è simile a Robben nel dribbling e possiede una potenza fisica simile a quella di Milinkovic-Savic. Ma alla fine è lui stesso, c'è un solo Dejan Kulusevski".