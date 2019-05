© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La maglia della Juventus per la prossima stagione è ormai notizia certa e che fa discutere, seppur ancora non ufficializzata. Almeno in Italia. In Cina, infatti, l'Adidas ha già diramato alcune immagini pubblicitarie della nuova divisa bianconera. Con un possibile indizio di mercato: i testimonial sono infatti Paulo Dybala e Petronella Ekroth. Che il ruolo di volto immagine dell'argentino possa preludere alla permanenza?