Juve, l'ex Amoruso: "In Champions il Real era la peggiore possibile..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante bianconero Nicola Amoruso, interpellato da Tuttojuve.com, si è pronunciato sul sorteggio della Champions League e sulla sfida di stasera tra Spal e Juventus.

La Juventus ripesca il Real dopo la finale di Cardiff.

"E' il peggio che potesse pescare, perchè al Real Madrid riconosciamo tutti la qualità, l'abitudine a giocare e a vincere competizioni così importanti. Hanno giocatori straordinari, un allenatore che ha dato subito un'impronta molto importante alla sua squadra, però può anche essere una di quelle partite stimolanti per la Juventus, che ci ha abituato a grandi imprese. Sulla carta parte sfavorita, ma dovrà in modo particolare fare bene in casa, cercare di mettere sotto pressione il Real Madrid, perchè in Spagna sarà poi veramente molto dura".