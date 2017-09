Juve, l'ex preparatore di Higuain: "Si adagia perché più forte degli altri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli e di Gonzalo Higuain, ha parlato attraverso il portale Tuttojuve.com dell'attaccante in forza alla Vecchia Signora. “Ho visto giocatori importanti passare da Napoli e nel calcio italiano, ma nessuno che avesse un talento così ricercato come il suo. Ha grandi qualità e conoscendole, posso affermare che spesso si adagia troppo su di esse. Ma, precisiamo, il ragazzo non è svogliato. Capendo di essere più forte degli altri, forse non lavora sempre al 100%. E' un campione che va preso per quello che è, lui si deve trovare bene in un ambiente per rendere al massimo. Higuain, quando ha il giro giusto, fa la differenza in maniera mostruosa e questo lo ha già dimostrato anche a Torino vincendo uno scudetto. Problema fisico oppure psicologico? Non è questione di sovrappeso, penso sia più per i carichi di lavoro che sta facendo alla Juventus. Ovviamente non li conosco. Può capitare di avere un momento di appannamento, ma sono sicuro che alla fine uscirà fuori il solito Gonzalo capace di giocate straordinarie e di magie uniche", le parole dell'attuale collaboratore di Mark Iuliano al Partizani Tirana.