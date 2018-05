Juve, l'ex Tardelli: "Sicuri che in giro ci sia di meglio di Allegri?"

© foto di Federico De Luca

Grande ex di casa Juventus, Marco Tardelli parla a La Gazzetta dello Sport dello Scudetto 'ufficioso' dei bianconeri. "Dopo il ko contro il Napoli, pensavo a Sarri campione -spiega-. Allegri? Se Ferguson e Wenger sono stati in panchina per vent'anni, perché per Allegri diventano troppi quattro? La Juve ci pensi bene a lasciarlo andare. Siamo sicuri che ci sia davvero qualcosa di meglio in giro?".