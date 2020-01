Fonte: inviato a Torino

© foto di Marco Spadavecchia

Il nuovo tesoro della Juve brilla già in Under 17. Dopo il talento argentino Matias Soulé, mancino ma più abile a rientra dall’esterno di destra nell’attacco a tre, ecco un altro gioiello per mister Francesco Pedone: Kristian Sekularac. Nato a Londra, doppio passaporto anglo-svizzero, proviene dal Servette.

Trequartista di piede destro, potenzialmente gemello di Soulé sul fronte opposto, senza escludere evoluzioni future. Negli ultimi due anni, infatti, Pedone ha avuto il preciso compito di strutturare la fase ultima di maturazione di alcuni talenti che in qualche circostanza sono stati cambiati di ruolo. La Juventus Under 17 quest'anno viaggia indisturbata in testa alla classifica, con due rinforzi di questo calibro sarà ancora più imbattibile.