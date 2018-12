© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La vittoria è un'iniezione di fiducia. Siamo stati bravi a stare sul pezzo e anche se l’Alessandria nella ripresa ha reagito. Abbiamo messo in mostra più cattiveria e più furbizia" le parole di un Mauro Zironelli soddisfatto, dopo la vittoria per 1-0 contro l'Alessandria in un Moccagatta per l'occasione vissuto come trasferta. L'ultimo match del 2018 lo decide il 20enne inglese Stephy Mavididi, che porta in vantaggio i bianconeri al 20esimo. Baby Juve brava a soffrire e cercare di chiudere la gara in ripartenza. E nel finale un grandissimo Mattia Del Favero, nega la gioia del pari ai padroni di casa dei grigi. E' il terzo successo di fila per i bianconeri, il quarto nelle ultime cinque giornate.

CAMBIO DI MARCIA - "Nei primi tre mesi abbiamo fatto fatica ma nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto un cambio di marcia notevole, i ragazzi hanno preso il ritmo e sono contento di questo. E' una vittoria importante ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ora c'è una bella sosta, dobbiamo lavorare bene e prepararci bene". Con questi tre punti i bianconeri si portano a quota 21 punti sorpassando proprio l'Alessandria, ferma a 20. Al termine di un anno cominciato un po' maluccio, chiuso nel migliore dei modi.