Juve, la carica del tifo bianconero: attesi in 5000 a Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus a Madrid: speranze non troppe, tifosi tanti. In attesa di sapere se la squadra risponderà alla carica di Allegri ("chi non ci crede non salga sull'aereo"), sono i tifosi bianconeri a dare risposta positiva. Come riportato da Tuttosport, saranno almeno 5000 i tifosi juventini nella capitale spagnola questa sera: chi col biglietto, chi senza, tutti pronti a dare la carica alla Vecchia Signora.