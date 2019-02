© foto di J.M.Colomo

Una perfetta distanza fra le linee di difesa e centrocampo da parte della squadra di Simeone. E' questa la chiave tattica che secondo Tuttosport ha bloccato la Juventus ieri sera sul campo dell'Atletico Madrid. I bianconeri però ci hanno messo anche tanto del loro, proponendo una manovra spesso imprecisa ed infarcita di errori tecnici. Gli uomini di Allegri non sono mai riusciti a servire Dybala e Ronaldo fra le linee, ma neppure a creare superiorità sulle fasce con Alex Sandro e De Sciglio. Se a questo ci aggiungiamo un centrocampo in balia degli avversari, ecco che la sconfitta bianconera in terra spagnola appare più che comprensibile.