© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le autorità della Corea del Sud non mollano il "caso Cristiano Ronaldo". Secondo la stampa portoghese, infatti, la polizia sudcoreana ha fatto visita (fonti spagnole la definiscono addirittura una "retata") )nella giornata di oggi all'impresa TheFasta per verificare se vi fosse un effettivo obbligo contrattuale da parte della Juventus per far scendere in campo il campione portoghese nella recente amichevole contro l'all-stars della K-League. La scelta di Sarri di non far giocare Ronaldo (non al meglio della condizione e quindi comprensibilmente non rischiato, trattandosi di amichevole pre-campionato) ha infatti lasciato scontenti i tifosi e le istituzioni sudcoreane.