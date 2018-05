Juve, la festa in piazza per i tifosi rimandata a sabato

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta che stanotte Torino è scesa in piazza per festeggiare il trentaquattresimo Scudetto della Juventus, settimo di fila. Il clou, però, è rimandato a sabato, all'ultima gara casalinga contro l'Hellas Verona. Si giocherà alle 15, la festa dovrebbe prevedere anche la sfilata dei giocatori per le vie della città a bordo del pullman scoperto.