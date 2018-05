Juve, la nuova maglia non piace. #noToppa, il tifo chiede un cambio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I sette titoli di fila non cambiano, anzi forse fanno aumentare, le pretese dei tifosi della Juventus nei confronti del club del cuore. Pretese tanto tecniche, quanto estetiche. Nel mirino, in questi giorni immediatamente successivi allo Scudetto, è finita la divisa ufficiale 2018/19, annunciata qualche giorno fa dal club attraverso alcuni scatti su Twitter. E proprio sui social, potentissimo mezzo di consenso e dissenso, sono arrivate le critiche dei tifosi, scontenti del ritorno alle origini riguardo lo sponsor "Jeep", che nella nuova maglia torna ad essere circondato da un alone nero considerato antiestetico. E' nato immediatamente il tag #noToppa, seguito a breve giro di posta dalla solita petizione in cui i tifosi chiedono una revisione della maglia griffata Adidas in particolare riguardo questo particolare, davvero inviso a molti. Di seguito il testo della petizione pubblicata su Change.org, dove la richiesta è stata sottoscritta già da oltre 11mila tifosi: "Sembrava che, con la maglia Home 17/18, l'utilizzo della toppa sponsor sui kit della Juventus fosse finalmente stato abbandonato; ebbene, da quelli che sembrano essere i leaks ufficiali della maglia del prossimo anno, pare che Adidas e Juventus abbiano deciso inspiegabilmente di tornare sui loro passi, riproponendola per la prossima stagione. Il malcontento generale non ha tardato ad arrivare e la maggior parte dei feedback tende ad essere negativa. Chiediamo ad Adidas e Juventus di rivedere la Loro idea e di utilizzare per le maglie la stessa tipologia di applicazione dello sponsor utilizzata su quelle della attuale stagione 17/18, onde evitare l'eccessiva perdita di potenziali acquirenti della stessa. #noToppa".