Juve, la probabile per la SPAL: De Sciglio centrale. Nicolussi dal 1'

Nella conferenza stampa di oggi Massimiliano Allegri ha annunciato ampio turnover per la sfida di domani contro la SPAL, a cominciare dai due giovanissimi, Coccolo e Nicolussi, che avranno chance di scendere in campo. Questa la probabile formazione bianconera per la gara del Mazza:

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, De Sciglio, Spinazzola, Nicolussi, Bentancur, Khedira, Cuadrado, Kean, Dybala.