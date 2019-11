© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio alla Juventus e parla di una squadra non più dominatrice. Sorpasso all’Inter: la Juve è tornata in vetta vincendo ma sempre con il solito risultato. Crea molto, ma concretizza poco: le partite restano spesso in bilico. Manca l’esplosività di una volta. Sarri ha sottolineato una certa leggerezza dei suoi: faticano a chiudere i match.