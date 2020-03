Juve, la strana settimana. Due gare preparate senza giocare. Chiellini tenta il recupero

La settimana surreale del calcio italiano. E nello specifico della Juventus, chiamata ora a preparare per la seconda volta il derby d'Italia contro l'Inter. La descrive Tuttosport: i bianconeri di Sarri hanno dovuto preparare due partite, contro i nerazzurri e contro il Milan, in maniera "inutile". I rinvii, oltre all'inevitabile recupero di energie da parte di alcuni, hanno consentito di lavorare a ritmo più elevato, evitare sedute defaticanti e concentrarsi su alcune lacune, come quella in tema di velocità di circolazione della palla. Quanto ai singoli: Chiellini tenta il recupero e potrebbe esserci contro l'Inter, in tal caso De Ligt-Bonucci. Cristiano Ronaldo è rientrato da Madeira dopo il blitz per trovare la madre in ospedale e ha lavorato più duramente per "rifarsi" del tempo perso.