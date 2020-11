Juve, lavoro tecnico-tattico individuale senza i nazionali. Adesso due giorni di riposo

vedi letture

Senza i tanti calciatori in giro per il mondo e impegnati con le rispettive nazionali la Juventus ha lavorato al training center in una sessione d'allenamento mattutina che ha visto il gruppo bianconero, agli ordini di mister Andrea Pirlo, dedicare la seduta ad esercitazioni tecnico-tattiche individuali. Ora la tabella di marcia verso la ripresa del campionato prevede due giorni di riposo. Poi, martedì pomeriggio, la Juve si ritroverà per cominciare a preparare la gara con il Cagliari.