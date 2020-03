Juve, lieve contrattura per Higuain. Bentancur interrompe l'allenamento in via precauzionale

La Juve prosegue il proprio percorso di allenamenti. Oggi, mercoledì 11 marzo, la squadra è scesa in campo al JTC agli ordini di Maurizio Sarri. Per i bianconeri, seduta iniziata con lavoro di forza, seguita da esercitazioni in campo con il preparatore e conclusa con una partitella a torneo. Gonzalo Higuain ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Rodrigo Bentancur ha interrotto precauzionalmente l’allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra. Cristiano Ronaldo non si è allenato e rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso.