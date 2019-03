Juve, lo Stadium è diviso: cori tra la curva Sud e la curva Nord

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Battaglia a suon di cori sugli spalti dell'Allianz Stadium. La Curva Nord ha incitato i bianconeri dopo lunghi minuti di silenzio e nel momento in cui la Curva Sud (ricordiamolo, in sciopero) ha iniziato a cantare il resto dello stadio l'ha subissata di fischi. "La Juve siamo solo noi" e "Siete un pubblico di m**a", canta la Sud, risponde con i fischi la Nord, che ora ha intonato anche "Scemi". Da tempo, comunque, nelle partite domestiche, non si sentiva tanto rumore all'Allianz. Lo riporta tuttojuve.com.