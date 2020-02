© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è scesa in campo con il lutto al braccio nella sfida contro l'Hellas Verona. Un gesto, sottolinea l'account Twitter ufficiale della società bianconera, per ricordare Benito Sarti, ex difensore che con la Vecchia Signora ha conquistato 3 Scudetti dal 1959 al 1968, morto lo scorso 4 febbraio all'età di 84 anni.