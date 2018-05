Juve, Mandzukic ok per la Coppa. Out De Sciglio e Sturaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Mandzukic, attaccante della Juventus, sarà a disposizione di Allegri per la finale di Coppa Italia contro il Milan: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega anche che De Sciglio e Sturaro non saranno invece recuperati per il match contro i rossoneri di Rino Gattuso di mercoledì a Roma.