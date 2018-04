Juve, Marchisio: "Tre punti fondamentali nella fase decisiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, oggi, ha vinto per 2-4 al Ciro Vigorito contro il Benevento. Vittoria festeggiata da Claudio Marchisio, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, che ha scritto: "Tre punti fondamentali in una fase decisiva della stagione. Avanti per la nostra strada con personalità, sempre uniti", le parole del centrocampista bianconero.