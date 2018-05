Juve-Milan, all'Olimpico tutto esaurito. In tribuna istituzioni ed ex illustri

© foto di Federico Gaetano

All’Olimpico stasera - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non ci sarà un seggiolino vuoto (65 mila spettatori), tutto esaurito come per Roma-Liverpool e il pubblico sarà quello delle grandi occasioni: in tribuna presenti ex illustri e istituzioni, da Giovanni Malagò a Bobo Vieri fino a Zdenek Zeman. Assente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, premierà Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato. La gara verrà trasmessa in diretta in 40 Paesi nel mondo, accreditati 400 giornalisti.