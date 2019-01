Juve-Milan, la moviola del Corriere: "Can-Conti: Banti dimentica il VAR"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Milan di Supercoppa è stata contraddistinta anche da numerosi episodi arbitrali. Questa la moviola dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che assegna un 5,5 all'arbitro della gara, Banti: "L'arbitro - si legge - non è apparso al top, come invece molte volte è successo nella sua carriera. A parte la prontezza nel punire dei falli scomposti con il cartellino giallo, ha sorpreso che per espellere Kessie, fallo basso evidente da espulsione su Emre Can, abbia dovuto avvalersi del Var Guida per correggere con il rosso il giallo deciso inizialmente. Il contatto del braccio aperto di Zapata con il pallone era da rigore. Se poi confrontiamo questa situazione con altre appena viste in Serie A, vien da dire che la sanzione sul mani in area è tutta da definire. Il Milan sul finale ha protestato su un contrasto tra Conti ed Emre Can in area: situazione dubbia sulla quale Banti si assume la piena responsabilità. Bastava un controllo al monitor, con probabile conferma della sua decisione, per chiudere meglio la gara".