Juve, mostruoso Buffon: ieri 300esimo clean sheet con i bianconeri

© foto di Federico Gaetano

Gigi Buffon si appresta a concludere la sua carriera, mentre la finalissima di Coppa Italia contro il Milan ha segnato un altro grande traguardo per l'estremo difensore. Per il portiere, col 4-0 di ieri sera al Milan, diventano trecento le partite in cui ha mantenuto la propria porta inviolata nei 90' tra i pali della Juventus. Il dato riguarda le 655 presenze in tutte le competizioni, il 46% dei suoi incontri giocati in bianconero.